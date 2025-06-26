Владимир Зеленский воспринимает снижение интереса к себе с агрессией и предпринимает резкие действия для привлечения внимания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидно, что всё, что угрожает какой-то утратой внимания к этой нарциссическо-болезненно-террористической фигуре Зеленского, воспринимается им с крайней степенью агрессии», — цитирует ТАСС Захарову.

В качестве примера она привела ситуацию накануне 9 мая, когда украинская сторона прибегала к угрозам в адрес ветеранов и иностранных гостей, чтобы подорвать проведение праздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский был окутан печалью на прошедшем в Гааге саммите Североатлантического альянса.