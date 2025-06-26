Захарова заявила о последствиях для присоединившихся к "трибуналу" против РФ
Присоединение третьих стран к "трибуналу" Совета Европы и Украины будет рассматриваться Россией как враждебный демарш, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что работа и решения т.н. "специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины", соглашение о создании которого 25 июня подписали Совет Европы и Киев, будут ничтожны.
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Она напомнила, что Совет Европы не наделен компетенцией и не имеет полномочий учреждать уголовные суды и определять акты агрессии.
"Присоединение к нему ("трибуналу") любого из государств будем расценивать как враждебный демарш", - отметила Захарова.
По ее словам, в отношении подобных "инструментов заказного правосудия" будут приниматься предусмотренные российским законодательством ограничительные меры.