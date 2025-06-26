Главы государств-членов ЕАЭС принимают участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в четверг, 26 июня.

На мероприятии выступают президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никола Пашинян в формате видеосвязи. Наблюдатели форума - глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

IV Евразийский экономический форум проходит в столице Беларуси 25-26 июня одновременно с заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Ключевая тема - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".