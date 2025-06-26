Захарова: посла ФРГ вызовут в МИД РФ

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф будет вызван в МИД РФ в ближайшее время, ему заявят о мерах Москвы в ответ на произвол Берлина против российских журналистов. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наши призывы в адрес германской стороны прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются Берлином, - заявила она. - В связи с этим, как мы и обещали, разрабатываются ответные меры".

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"В ближайшее время в МИД РФ будет вызван посол ФРГ в Москве, которому о них заявят", - информировала Захарова.