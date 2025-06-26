Медведев высказался о будущем буферной зоны словами Путина

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о создании буферной зоны на Украине и о ее будущем на заседании генсовета "Единой России".

Обращаясь к участникам заседания, Медведев сказал, что все здесь присутствующие люди взрослые и понимают, что "сегодня она буферная, а завтра уже не буферная", передает ТАСС.

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"Где ступила нога российского солдата - уже наша земля", - процитировал следом Медведев слова президента России Владимира Путина, которые он произнес в ходе выступления в рамках ПМЭФ.

Медведев добавил, что в партийной работе нужно исходить из этого.