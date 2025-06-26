«Своих бы обеспечили»: в Госдуме оценили желание Украины потеснить Россию в Африке

Украина не сможет конкурировать с Россией за влияние в Африке, ей просто не хватит на это ресурсов. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, пишет News.ru.

По словам парламентария, Киеву стоит сосредоточиться не на «зерновых сделках», а на обеспечении продовольствия для собственных граждан.

«Как Украина собирается с нами конкурировать в Африке? Больше надо продовольствия туда поставлять, все эти зерновые сделки? Но это же, во-первых, невозможно. Во-вторых, своих бы граждан сначала обеспечили продуктами питания, там с этим не очень здорово (…) Поставлять нуждающимся людям продукты - это благородно. Но вопрос, есть ли у них эти продукты?» - констатировал Колесник.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Украина хотела бы потеснить Россию в странах Африки, в том числе за счет поставок продовольствия и подготовки местных военных. В частности, по данным издания, Киев хотел бы готовить военных в Мавритании, используя напряженные отношения этой страны с Мали, «где Москва поддерживает правительственные силы в борьбе с повстанцами-туарегами».