Депутат Госдумы объяснила слова Трампа о «милом» Зеленском

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Владимир Зеленский мог «подлизываться» к президенту США Дональду Трампу на саммите НАТО. Об этом депутат рассказала порталу NEWS.ru.

Трамп провел встречу с Зеленским в ходе саммита НАТО в Гааге 25 июня. Зеленский присутствовал на неформальной части саммита.

Сообщалось, что разговор Трампа с Зеленским продлился около сорока минут. Официального заявления по итогам встречи не было. Зеленский назвал встречу «продолжительной и содержательной», отметив, что в ходе нее были подняты «все действительно важные вопросы».

Трамп же заявил, что «просто хотел узнать, как дела у Зеленского». Он назвал Зеленского «очень милым» и заявил, что сейчас «подходящее время», чтобы завершить украинский кризис.

«[Слова Трампа о «милом» Зеленском] могут быть и сарказмом, и всем чем угодно. Может ли человек, который сейчас находится в состоянии конфликта, быть милым? Зеленскому, конечно, нужно подлизываться», - так это прокомментировала Журова.

Она напомнила о февральской ссоре Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Тогда Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам. Он указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и «не имеет козырей», а затем настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом. Журова предположила, что Зеленский пытается компенсировать последствия той встречи.