В МИД РФ прокомментировали решение НАТО об увеличении расходов на оборону

Решение НАТО увеличить расходы на оборону связано со стремлением угодить США. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Похоже, что только с помощью придуманной «российской угрозы» можно будет объяснить обывателям очередное опустошение их карманов», — сказала дипломат.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что члены НАТО обязались повысить военные расходы до 5% от ВВП по итогам саммита альянса.