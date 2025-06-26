Лавров обвинил ЕС в обкрадывании населения ради войны на Украине

Власти Европейского союза (ЕС) и Великобритании просто обкрадывают свое население ради продолжения боевых действий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Вместо направления ресурсов, получаемых за счет налогообложения на решение острейших социально-экономических проблем, эти деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине», — сказал глава российского МИД.

По его мнению, налогоплательщиков стран ЕС и Великобритании «за последние три года просто обкрадывают».