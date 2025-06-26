Лавров обвинил ЕС в обкрадывании населения ради войны на Украине

Lenta.ru

Власти Европейского союза (ЕС) и Великобритании просто обкрадывают свое население ради продолжения боевых действий на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

Лавров обвинил ЕС в обкрадывании населения ради войны на Украине
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«Вместо направления ресурсов, получаемых за счет налогообложения на решение острейших социально-экономических проблем, эти деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине», — сказал глава российского МИД.

По его мнению, налогоплательщиков стран ЕС и Великобритании «за последние три года просто обкрадывают».