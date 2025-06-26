Журова сочла домыслом журналистов, что Трамп разочаровался в Путине

Публикации о том, что президент США Дональд Трамп якобы все больше разочаровывается в российском лидере Владимире Путине, являются не более чем домыслами западных журналистов. Об этом News.ru заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Если Трамп лично не сказал, что разочаровался в России, то это домыслы журналистов. Им очень хочется, чтобы так было, чтобы оправдывать ту же задержку в переговорах с их стороны, финансирование Украины и ВСУ и траты на вооружение», — объяснила Журова.

По ее словам, все надеялись, что Трамп «эту ситуацию разрешит». На Западе очень выгодно считать, что американский лидер разочаровался в Путине, но это домыслы журналистов, подчеркнула парламентарий.

До этого британская газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп изменил тон в отношении российского коллеги Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку все больше разочаровывается в главе России из-за максималистских требований.

В материале отмечается, что Трамп проявил симпатию к Зеленскому, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО, однако занял более жесткую позицию в отношении Путина.