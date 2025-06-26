Лавров: как бы ни петушились в НАТО, они не добьются поражения России

Достижение европейцами, как бы они ни хорохорились и ни петушились, своих декларируемых целей, а именно стратегического поражения России, невозможно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

© ТК «Звезда»

«Правда, они сейчас смягчили свои ожидания. Сначала стали говорить о том, что нельзя дать России победить, теперь поняли, что и это у них не прокатит. Теперь уже говорят о немедленном перемирии, но "мы (Европа. - Прим. ред.) будем продолжать вооружать Украину". Это Макрон сказал», - отметил Лавров.

Глава ведомства назвал эти слова откровенными и циничными.

По словам Лаврова, Россию хотят отодвинуть на задворки мировой политики и окружить натовскими базами, но этого не будет. То, что альянс решил увеличить до 5% бюджет на оборону, ударит разве что по карману налогоплательщиков, отметил министр иностранных дел.

Напомним, 24-25 июня в Гааге состоялся саммит альянса. В результате итоговое заявление встречи не включало в себя осуждения украинского конфликта, а позиция стран по этому вопросу стала «менее резкой». Основной темой для обсуждения стала сделка по расходам на оборону. Страны-участники НАТО договорились включить военную помощь Украине в общие расходы на оборону, а именно повысить расходы на коллективную оборону до 5% от ВВП к 2035 году.