Прилепин высказался о возможных перспективах перемирия на Украине

На данный момент не просматривается никаких перспектив к заключению мира на Украине. Такое мнение в беседе с aif.ru сделал писатель и политик, а также подполковник Росгвардии Захар Прилепин.

Он считает, что все слова об этом являются исключительно маниловскими беспочвенными мечтаниями.

"Никак, никаких взаимных перспектив для окончания конфликта мы не видим. Даже если какое-то нелепое, кривое, мало обоснованное перемирие будет заключено, оно ничего не будет означать", — заявил он.

По словам Прилепина, украинский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский находится у власти, а также пока всю страну накачивают праворадикальной идеологией, есть поддержка Европы и миллионная армия.

Ранее Прилепин предлагал вернуть практику 1940-х годов, когда перед просмотром киносеансов зрителям показывали короткометражные фильмы, которые были сняты на фронте. В связи с этим он предложил показывать в кинотеатрах короткометражки о спецоперации на Украине.