Лавров ответил на заявление Израиля о возобновлении войны с Ираном

Заявления начальника Генштаба Армии обороны Израиля генерала-лейтенанта Эяля Замира о незавершенности операции против Ирана настораживают, они идут вразрез с заявлениями президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мне кажется, что все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в русло политическое. Об этом заявил президент [США Дональд] Трамп, который хочет, как он говорит, сыграть посредническую роль между Израилем и Ираном. Иран сказал, что если не будут возобновляться Израилем военные действия, то Иран будет придерживаться режима прекращения огня", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом.

"К сожалению, начальник Генштаба Израиля заявил, что пока сейчас перемирие действует, но это прежде всего потому, что нужно завершить начатое в отношении ХАМАС, а потом обязательно вернуться к продолжению операции против Ирана. Это настораживает и идет вразрез с заявлениями практически всех остальных участников, вовлеченных в эту ситуацию, включая, как я уже сказал, с заявлениями Дональда Трампа ", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что российская позиция на этот счет известна: президент России Владимир Путин в своих контактах с израильтянами, с иранцами, с американцами, со странами Персидского залива, изложил подходы Москвы и высказал ряд идей, которые в практическом смысле могли бы стать основой для договоренности. "С одной стороны, не ущемляя законные права Ирана как участника Договора о нераспространении, а с другой стороны, снимая озабоченности, которые существуют у Израиля в отношении подозрений, и озабоченности, которые высказывает президент США", - добавил министр.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Тегеран осуществил ответную атаку. США вступили в конфликт спустя 9 дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские вооруженные силы атаковали 3 ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщил Вашингтон, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.