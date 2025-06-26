Устинов: МАГАТЭ не представило оценки последствий ударов по Ирану

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), вопреки призывам, еще не представило доклада с четкой, объективной оценкой последствий ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом РИА Новости заявил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Роман Устинов.

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Он отметил, что речь идет о ситуации, которая напрямую затрагивает суть мандата агентства. Устинов подчеркнул, что целенаправленные удары по ядерным объектам находятся под гарантиями МАГАТЭ.

«Эти объекты проверялись инспекторами, к ним не было никаких претензий — весь ядерный материал использовался исключительно в мирных целях. Под угрозой оказываются ключевые функции МАГАТЭ: продвижение мирного использования атомной энергии и контроль за тем, чтобы она не использовалась в военных целях», — сказал он.

До этого Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».