Политолог заявил о «партийном расколе» в ЛДПР

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что исключение главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилов из ЛДПР может быть одним из свидетельств «партийного раскола». Свой комментарий Гращенков опубликовал в Telegram.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил об исключении Нилова из партии за нарушение партийной дисциплины. По словам Слуцкого, ему поступили обращения от депутатов, членов ЛДПР и ее региональных отделений с предложением исключить Нилова из-за его высказываний о партии.

Нилов также был исключен из думской фракции либерал-демократов. Депутат заявил, что не признает законность этих решений. Он пообещал обратиться в суд, чтобы добиться восстановления. Нилов сообщил, что пока продолжит работу как независимый депутат.

По мнению Гращенкова, эти события «весьма закономерны», так как после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского партия изменилась. По версии политолога, Слуцкий сконцентрирован на задаче «заместить КПРФ».

«Сейчас ЛДПР теряет субъектность, приобретая в рейтинге», - заявил Гращенков.

Он отметил, что Нилов входил в «топ-10 преемников Жириновского». По мнению Гращенкова, исключения из партии могут продолжиться, так как руководству ЛДПР нужны «лояльные люди - аппаратчики».