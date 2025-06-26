Мишустин: Россия остается лидером в сфере мирного атома

Россия на протяжении долгих лет лидирует в области мирного атома, указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"На протяжении многих лет наша страна доказывает свое уверенное лидерство в этой сфере (мирного атома - прим. ТАСС). Нашими учеными и инженерами были созданы уникальные токамак и плавучая АЭС", - говорится в приветствии премьера участникам Международного молодежного ядерного форума Обнинск NEW 2025. Послание зачитал на мероприятии глава Росатома Алексей Лихачев.

Мишустин отметил, что отечественные передовые исследования и разработки неоднократно становились технологическим прорывом и определяли будущее отрасли.

В Обнинске более 70 лет назад была запущена первая в мире атомная электростанция (АЭС), открывшая новую эру мирного атома. В этом году Обнинск NEW 2025 проходит в рамках программы мероприятий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности России. Главная тема форума - "Мечтай и создавай будущее глобальной атомной отрасли!".