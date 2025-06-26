Захарова назвала террор против мирных граждан характерным почерком Киева

Характерным почерком киевской власти стал террор против мирного населения, подобная политика на Украине возведена в статус государственной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции.

Дипломат отметила, что доклад председателя международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максима Григорьева, посвященный ситуации в городе Дзержинске (украинское название - Торецк), подтверждает террор против мирного населения и "документирует ужасающие эпизоды зверств ВСУ".

"Это не эксцесс, а врожденный порок, почерк киевской власти. Это осознанная политика, возведенная уже в статус государственной, - дала определение ситуации Захарова. - Свидетельства десятков жителей города фиксируют массовые убийства, атаки дронов по домам мирных граждан, расстрелы стариков и детей, удары по тем, кто пытается эвакуироваться, по колоннам. Все эти удары ведутся целенаправленно, хладнокровно, с каким-то дьявольским расчетом".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что международный общественный трибунал стал не только площадкой для обсуждения, но и криминалистическим органом, который "фиксируют правду, которую Запад отказывается слышать".

"Трибунал делает то, что должны были бы делать международные правозащитные структуры, если бы они оставались верны своей миссии. Он показывает, что у всех преступлений ВСУ, о которых мы говорим, есть конкретные исполнители, есть заказчики, есть покровители. Мы поддерживаем эту важнейшую работу. Правда о преступлениях, которые учинили неонацисты в Донбассе, это вопрос справедливости и памяти и, конечно, того самого праведного возмездия, которое необходимо для того, чтобы зло полностью не оккупировало нашу землю", - указала Захарова.

Дипломат отметила, что совершающие данные преступления не должны остаться безнаказанными. Министерство иностранных дел РФ всегда будет оказывать необходимую поддержку в этой сфере, заверила она.