Зюганов в разговоре с Путиным обещал угостить его яблоками и клубникой

Лидер Коммунистической партии России отмечает сегодня, 26 июня, день рождения - Геннадию Зюганову исполнился 81 год. Появилось видео, на котором он принимает поздравления от президента РФ Владимира Путина.

Видео разместил Telegram-канал "Вы слушали маяк".

"Владимир Владимирович, спасибо, что не забываете в это суровое время", - ответил на поздравления главы государства Зюганов (слышны только его реплики).

Лидер коммунистов пообещал угостить Путина яблоками и клубникой. "КНДР, они молодцы, посол участвовал с нами в посадке "Сада Победы". Угостим вас вкусными яблоками и клубникой. Они шикарные", - рассказал Зюганов.

Он также обсудил с президентом поездку в КНР в конце лета. "В Китай пригласили и меня, - сказал политик, имея в виду торжества в честь юбилея окончания Второй мировой войны. - Мы сейчас подписываем меморандум с компартией Китая. Председатель Cи очень гордится теплыми отношениями с нашей страной и Вами". Зюганов также сообщил, что молодые депутаты из компартии прошли стажировку в Китае.