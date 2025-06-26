Посол РФ в Японии появится на церемонии памяти жертв Нагасаки впервые с 2021 года

Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев посетит траурную церемонию, посвященную памяти жертв американской бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года, приглашение поступило от мэра города. Об этом в четверг, 26 июня, представитель дипмиссии сообщил СМИ.

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Таким образом, российская дипломатическая миссия впервые с 2021 года будет представлена на этой церемонии.

— Что касается Нагасаки, то представители города побывали у нас в посольстве и лично передали адресованное руководителю российской дипмиссии письмо за подписью мэра города с приглашением посетить панихиду. Мы получили исчерпывающие разъяснения относительно прежних шагов и исходим из того, что их ошибочность учтена. Принимая во внимание эти обстоятельства, принято решение о посещении поминального мероприятия в Нагасаки, — сказал посол.

В то же время от администрации города Хиросимы в посольство поступило «циркулярное уведомление» о проведении траурной церемонии, которое по своему содержанию напоминало рекламный буклет с перечнем запланированных мероприятий. В этом уведомлении дипмиссии предложили самостоятельно определить, соответствует ли ее участие «духу Хиросимы», и подать заявку.

Посол отметил, что с 2022 года они регулярно получали от организаторов церемонии в Хиросиме письма с лицемерным содержанием, оправдывающие нежелание видеть представителей России на панихиде. Он подчеркнул, что, поскольку других уведомлений не поступало, они исходят из того, что позиция властей города по отношению к России не изменилась. Посол выразил сожаление по поводу того, что руководство Хиросимы не отказалось от политизированных установок, не принесло формальных извинений и не признало ошибочность своего решения, а вместо этого попыталось переложить ответственность за свою недальновидность на тех, кого безосновательно пыталось «подвергнуть политическому остракизму».

С 2022 года Хиросима и Нагасаки не направляли приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии из-за реакции на конфликт на Украине. В 2024 году мэрия Нагасаки также не пригласила посла Израиля в связи с бомбардировками Газы. В ответ на это послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии отказались участвовать в церемонии в знак протеста, передает РИА Новости.

Отношения между Россией и Японией все еще остаются напряженными. Так, торговый оборот между государствами в феврале 2025 года сократился на 12,58 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом Токио оказывает значительную поддержку Киеву. Так, недавно стало известно, что Япония выделит Украине 3,3 миллиарда долларов из замороженных активов России.