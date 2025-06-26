Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире

Военно-политическая ситуация в мире остаётся сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Такую оценку ей дал глава Министерства обороны России Андрей Белоусов.

Выступая на совещании министров обороны стран — участниц ШОС, он отметил, что в мире обострились геополитические противоречия.

«Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал», — сказал Белоусов, слова которого приводит РИА Новости.

Министр добавил, что роль международных институтов, которые призваны обеспечивать стабильность в мире, снизилась до недопустимого уровня.

В среду, 25 июня, в Минобороны России сообщили, что Белоусов прибыл в Китай для участия в совещании по линии ШОС.