В России оценили шансы завершения украинского конфликта в 2025 году

Lenta.ru

Украинский конфликт мог бы завершиться уже в этом году, но Европа всячески мешает этому, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

В России оценили шансы завершения украинского конфликта в 2025 году
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«Я, конечно, планировал, что до конца года он будет решен. Я планировал, что, в принципе определенные договоренности по меморандумам будут выработаны уже в мае, но, к сожалению, видите, как получилось», — сказал Чепа, отвечая на вопрос о вероятности завершения конфликта до конца года.

Он отметил, что существуют силы, которые пытаются сделать все, чтобы соглашения между Россией и Украиной не было.

«Я имею ввиду сейчас в первую очередь европейские страны, которые всячески саботируют все действия по этим работам», — добавил депутат.

Стороны передали друг другу свои варианты меморандума по мирному урегулированию на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 2 июня.

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23 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что дата нового раунда переговоров с Украиной может определиться на этой неделе. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу Москвы о новом раунде переговоров «потенциальной попыткой отсрочить экономические санкции».

24 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что переговоры России и Украины в Стамбуле являются несерьезными и НАТО делает ставку на продолжение военной помощи Киеву. По его словам, НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры.