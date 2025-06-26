Галузин: внеблоковый статус Украины должен быть зафиксирован

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Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил «Известиям», что неотъемлемой частью общего урегулирования украинского конфликта должна быть фиксация внеблокового статуса Украины.

В МИД РФ заявили о необходимости зафиксировать внеблоковый статус Украины
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«Мы за то, чтобы фиксация такого статуса Украины была неотъемлемой частью общего урегулирования», — подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что Россия считает неприемлемым попытки НАТО втянуть в свои ряды постсоветские страны, так как это представляет угрозу безопасности нашей страны.

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Ранее сообщалось, что коммюнике по итогам саммита НАТО не содержит слов о членстве Украины в альянсе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выразил мнение, что на саммите НАТО в Гааге одержали победу сторонники здравого смысла, выступающие против принятия Украины в альянс.