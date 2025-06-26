В МИД РФ заявили о необходимости зафиксировать внеблоковый статус Украины

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил «Известиям», что неотъемлемой частью общего урегулирования украинского конфликта должна быть фиксация внеблокового статуса Украины.

«Мы за то, чтобы фиксация такого статуса Украины была неотъемлемой частью общего урегулирования», — подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что Россия считает неприемлемым попытки НАТО втянуть в свои ряды постсоветские страны, так как это представляет угрозу безопасности нашей страны.

В МИД России заявили, что пакеты помощи Украине только разжигают конфликт

Ранее сообщалось, что коммюнике по итогам саммита НАТО не содержит слов о членстве Украины в альянсе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выразил мнение, что на саммите НАТО в Гааге одержали победу сторонники здравого смысла, выступающие против принятия Украины в альянс.