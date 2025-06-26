Британию уличили в подготовке нападения на Россию

Закупка Великобританией 12 американских истребителей F-35А указывает на ее подготовку к нападению, возможно, на Россию и Китай. В этом Соединенное Королевство уличил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Британия, закупившая способные нести ядерное оружие истребители, «лихорадочно перевооружается». При этом Лондон вдобавок планирует приобрести 12 атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту, подчеркнул сенатор.

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«С учетом того, что на Британию никто не собирается нападать в силу бессмысленности такого нападения, приходится сделать вывод, что нападать собирается сама Британия, которая относит к своим врагам Россию и Китай», — написал Пушков.

Ранее стало известно, что британским Военно-воздушным силам (ВВС) вернут ядерное оружие воздушного базирования. Американские ядерные бомбы не размещались на территории Великобритании с 2008 года, а покупка F-35A «практически подтверждает их возвращение», пишет Defense News.