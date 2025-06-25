Ушаков прокомментировал встречу Лукашенко с Келлогом

Ушаков назвал странным, если бы Лукашенко не рассказал о диалоге с Келлогом
Было бы странно, если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным не упомянул о состоявшихся контактах со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. Такое мнение высказал помощник российского главы Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
Ранее Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили в том числе международную и региональную проблематику. До этого президент Белоруссии встречался с Келлогом в Минске. Они говорили о международной проблематике, ситуации в мире, региональной тематике и белорусско-американских отношениях.
У Ушакова спросили, обсуждали ли Путин и Лукашенко возобновление контактов Белоруссии с США и приезд Келлога в Минск.
«Я могу сказать, что Келлог приезжал в Минск, вы знаете, и с ним лично встречался президент Белоруссии. И, наверное, было бы странно, если бы в ходе телефонного разговора после контактов с Келлогом президент Белоруссии не упомянул об этом своему другу и коллеге — российскому президенту», — ответил он.