Ушаков прокомментировал встречу Лукашенко с Келлогом

Было бы странно, если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным не упомянул о состоявшихся контактах со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. Такое мнение высказал помощник российского главы Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Ранее Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили в том числе международную и региональную проблематику. До этого президент Белоруссии встречался с Келлогом в Минске. Они говорили о международной проблематике, ситуации в мире, региональной тематике и белорусско-американских отношениях.

У Ушакова спросили, обсуждали ли Путин и Лукашенко возобновление контактов Белоруссии с США и приезд Келлога в Минск.