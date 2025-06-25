В МИД назвали регион, который стал зоной противостояния НАТО с Россией

Действия НАТО привели к тому, что регион Балтийского моря, один из самых спокойных на протяжении десятилетий, стал зоной противостояния альянса с Россией, рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат заметил, что страны региона в массовом порядке закупают вооружения, призванные обеспечить превосходство во всех операционных сферах и на всех театрах.

«Появились мечтатели превратить Балтику во «внутреннее море НАТО». Такие же планы вынашиваются в отношении Черного моря», — отметил Грушко.

Ранее замглавы МИД сообщил, что страны НАТО постоянно проводят в регионе масштабные маневры, наращивают военную активность. Он добавил, что не преувеличивает, говоря о риске эскалации.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал, в свою очередь, о том, что «фиксируются все новые провокации на Балтике, мы видим стремление наших оппонентов прощупывать российские арктические морские границы».

Россия отвечает на попытки НАТО присвоить Балтику

Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что Балтийское море никогда не превратится во «внутренний водоем» Североатлантического альянса.