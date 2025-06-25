В МИД России заявили, что пакеты помощи Украине только разжигают конфликт

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новые пакеты помощи Евросоюза Украине только разжигают конфликт в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Все новые пакеты всевозможной помощи только разжигают конфликт, а позиция Евросоюза по условиям мира его достижение исключает, так же как и исключает какую-либо роль европейцев», — заявил он.

По его словам, над ЕС возникла еще одна «страшная угроза» в виде «оздоровления российско-американских отношений».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее рассказал, что Запад намерен под прикрытием налаживания военного производства на Украине непосредственно поставлять Киеву вооружение. До этого газета The Times писала, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан».