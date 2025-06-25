В России захотели учредить новую должность в военной сфере

В России предложили учредить должность военного омбудсмена, а также создать орган, который займется решением социальных вопросов действующих военнослужащих. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, передает ТАСС.

По словам парламентария, в Координационный штаб помощи военнослужащим и их семьям поступило более 27 тысяч обращений от участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кузнецов выразил мнение, что такая статистика свидетельствует о необходимости новой структуры, которая будет заниматься вопросами нарушения социальных прав российских военных.

«[В этом случае] Министерство обороны сможет сфокусироваться на функциях, которые связаны с обороной государства и обороноспособности», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что аппарат уполномоченного по правам человека в России за три года получил 140 тысяч обращений от участников СВО и членов их семей. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, чаще всего жалобы касались получения выплат и реализации мер соцподдержки.