Встреча лидеров стран НАТО в Гааге стала «саммитом неуверенности», считает российский сенатор Алексей Пушков.

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По мнению сенатора, для европейских союзников Вашингтона неуверенность заключалась в надёжности стратегической опоры Европы в лице американского президента Дональда Трампа и США как главной державы альянса.

Для самого американского лидера неуверенность заключалась в том, что союзники США, которые хотели видеть в Белом доме Камалу Харрис, ненавидят Трампа, хотя и пытаются добиться его расположения. Пушков пишет, что союзники навязывают Трампу Владимира Зеленского и хотят втянуть его в украинский конфликт. Кроме того, как отмечается, они не способны помочь ему ни на Ближнем Востоке, ни с Китаем, ни с Россией.

«Наконец, это был саммит неуверенности всего западного альянса, до какой степени и как поддерживать Украину, если Трамп слышать не хочет о её вступлении в НАТО и явно не намерен выделять на неё новые средства и вооружения, а у самих европейцев не хватает ни того, ни другого», — добавил сенатор в Telegram-канале.

Он высказал предположение, что мероприятие стало «саммитом уверенности» только для Зеленского.

«Саммит НАТО в Гааге был саммитом уверенности только для Зеленского. Уверенности в том, что все идет не в том направлении, которое ему нужно», — отметил он.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Зеленский выглядел печальным на прошедшем в Гааге саммите НАТО.