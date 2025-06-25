Из ЛДПР исключили главу думского комитета по труду Нилова

Президиум Высшего совета ЛДПР принял решение исключить из партии депутата Госдумы и председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Об этом 25 июня сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отметил Слуцкий, в адрес руководства ЛДПР поступили обращения от партийцев и региональных отделений с требованием исключить Нилова за нарушение партийной дисциплины и действия, дискредитирующие партию.