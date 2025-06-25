Из ЛДПР исключили главу думского комитета по труду Нилова
Президиум Высшего совета ЛДПР принял решение исключить из партии депутата Госдумы и председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Об этом 25 июня сообщил лидер партии Леонид Слуцкий, его комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».
Как отметил Слуцкий, в адрес руководства ЛДПР поступили обращения от партийцев и региональных отделений с требованием исключить Нилова за нарушение партийной дисциплины и действия, дискредитирующие партию.
«Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах», — подчеркнул лидер фракции.