В России констатировали слабость НАТО и раскол внутри блока

Саммит блока НАТО в Гааге демонстрирует слабость альянса и его внутренний раскол. Эти изменения увидел в Telegram член Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, он видит сразу несколько объяснений своей точке зрения — сокращение программы саммита, отсутствие Владимира Зеленского на ключевых мероприятиях и отказ Испании тратить 5 процениов ВВП на оборону. Однако самым важным Косачев назвал отсутствие заявлений о членстве Украины в альянсе.

«Самое важное во всем этом для России — то, что в проекте итогового заявления саммита НАТО нет слов о необратимости пути Украины в альянс (... Это является важным индикатором планомерного достижения Россией целей СВО», — констатировал политик.

Ранее сообщалось о новой встрече Зеленского и президента США Дональда Трампа — она длилась меньше часа.