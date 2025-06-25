В Госдуме отреагировали на слова президента Финляндии об исходящей от РФ угрозе для Европы

Заявлениями о российской угрозе власти европейских государств пытаются оправдать растущие траты на вооружения. Об этом, комментируя недавние слова президента Финляндии Александра Стубба о России, в разговоре с Рамблером заявила депутат Государственной думы Светлана Журова.

Ранее финский президент выразил мнение, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса и Европы.

Подобными заявлениями власти стран НАТО оправдывают растущие военные расходы перед населением. Им же нужно как-то объяснить людям, что они тратят средства, полученные от их налогов, не на развитие экономики или социальной инфраструктуры, а на вооружения. В Европе идет много разговоров о нанесении стратегического поражения России, там принимают соответствующие законы, но ранее мы никогда не называли их врагами. Это они нас так называли. К сожалению, там на этот счет много фантазий. Так что история с исходящей от России угрозой была выдумана. Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

Парламентарий напомнила о недавнем заявлении российского президента РФ Владимира Путина, который назвал беспардонной ложью заявления о планах РФ вторгнуться в Европу.

«Наш президент неоднократно это подчеркивал. Но в Европе спровоцировали Украину на эту ситуацию, чтобы продемонстрировать якобы «агрессивность России». И Украина стала заложником всего этого. Так что здесь речь идет об исполнении их планов. Когда начинается какой-то конфликт, нужно искать тех, кто заинтересован в увеличении трат на вооружения. Значит, здесь есть чьи-то бизнес-интересы», - сказала она.

Вместе с тем Журова отметила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом НАТО указал на отсутствие угрозы со стороны Москвы.

«Слава богу, что в Европе звучит голос здравого человека. Орбан постоянно говорит о необходимости сотрудничать и развивать страны, о том, что нужно жить в мире, а не пытаться раскручивать очередную гонку вооружений. Он выступает против увеличения расходов на оборону. Но когда есть бизнес, когда есть интересанты, которые хотят заработать на вооружениях, то их надо искать. А европейцев просто пытаются запугать мнимой российской угрозой», - отметила депутат.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что военные расходы Североатлантического альянса за последние 10 лет выросли на триллион долларов и вскоре увеличатся «еще на триллионы».