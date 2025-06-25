Ушаков: Лукашенко рассказал о визите Кэлога «своему другу» Путину

Помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что президент Белоруссии проинформировал российского лидера о визите спецпосланника Трампа по Украине Кита Кэлога в Минск.

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«Кэлог приезжал в Минск, и с ним встречался Лукашенко. Было бы странно, если бы потом Лукашенко не упомянул об этом в телефонном разговоре своему другу», - сказал представитель Кремля, комментируя вчерашний телефонный разговор президентов России и Белоруссии.

Кит Кэлог приезжал в Минск 21 июня, чтобы, как официально сообщалось, обсудить ситуацию в мире и двусторонние отношения. Агентство Рейтер в свою очередь писало, что разговор касался в том числе украинского урегулирования. Переговоры продолжались 6,5 часов, после визита Кэлога на свободу вышел белорусский оппозиционер Сергей Тихоновский и ещё 13 человек.

Владимир Путин совершит визит в Минск 26-27 июня.