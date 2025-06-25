«Время упущено»: Слуцкий о ситуации с русским языком в СНГ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил об «упущенном времени» в сфере работе с соотечественниками и русским языком в СНГ. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Депутат назвал «поддержание единства русского мира и русской цивилизации» важнейшей задачей властей РФ. По его словам, в Москве не всегда это осознавали.

Слуцкий отметил, что ранее работа на направлении СНГ считалась «непрестижной». Дипломаты и сотрудники различных ведомств были больше заинтересованы в США и Западной Европе.

Депутат привел оценки, согласно которым в 1989-1990 годах на русском языке говорило около 350 миллионов человек в мире. Сейчас, по его данным, насчитывается около 270 миллионов русскоговорящих.

«Минус 80 миллионов человек за 30 с небольшим лет. Ни один язык, к сожалению, не исчезал с лица планеты за последнее столетие так быстро, как русский», - заявил Слуцкий.

Он добавил, что в семьях крупнейших русских диаспор в Германии, США и Израиле дети «перестали быть частицей великого русского мира» и плохо говорят на русском.

Ранее парламент Киргизии одобрил пакет законопроектов, касающихся государственного языка. Если законы будут приняты окончательно, депутатами парламента, руководителями органов исполнительной власти, судьями, прокурорами и следователями смогут быть только граждане, владеющие киргизским языком на необходимом уровне.

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Кроме того, законопроекты предлагают установить общий объем теле- и радиовещания на госязыке на уровне не менее 60 процентов. Также авторы инициатив хотят, чтобы в школах проводились экзамены по государственному языку при переходе детей из одного класса в другой. За нарушение этих правил предлагается наказывать штрафами.

Депутат Бактыбек Сыдыков призывал поддерживающих эти инициативы коллег «не быть лжепатриотами». Он указывал, что многие дети в стране говорят только на русском.