Лавров высказался о начале Третьей мировой войны

Разговоры об угрозе начала Третьей мировой войны стали будничными, это особенно печально в условиях подъема реваншистских настроений в европейских странах.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сейчас уже стало таким будничным говорить о возможности начала Третьей мировой войны. И это особенно печально, когда реваншистские, агрессивные, воинствующие настроения вновь полностью возвращаются в европейские страны», — отметил дипломат.

Лавров посетовал на то, что лидерам Европейского союза (ЕС) «как будто мало» двух мировых войн и других конфликтов, произошедших в ХХ веке.

Президент Финляндии назвал главную угрозу для НАТО

20 июня президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) признался, что его беспокоит угроза начала Третьей мировой войны. Он отметил, что в мире очень много конфликтного потенциала, в частности, украинский кризис и ситуация на Ближнем Востоке.