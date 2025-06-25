В МИД заявили о предпочтении дипломатии в урегулировании конфликта на Украине

Москва отдает предпочтение дипломатии в урегулировании конфликта на Украине.

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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Только исчерпав все мирные политические средства регулирования украинского кризиса, мы были вынуждены принять военные и военно-технические меры по обеспечению безопасности нашего государства (...). Тем не менее, мы и сегодня отдаем предпочтение методам дипломатии», — заявил Лавров.

Глава МИД добавил, что позиция Москвы состоит в том, что долгосрочное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто путем переговоров с концентрацией на устранении причин кризиса.