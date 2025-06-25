В Госдуме рассказали о роли Зеленского на саммите НАТО

Владимира Зеленского позвали на саммит НАТО в Гаагу для того, чтобы он веселил гостей, «рассказывая анекдоты». Такое мнение высказал Life.ru депутат Госдумы Андрей Картаполов.

По его словам, руководители стран НАТО, наконец-то, поняли суть Владимира Зеленского.

«Это шут балаганный, и место ему только для того, чтобы веселить гостей, рассказывать анекдоты. Для этого, видимо, и позвали. Им надоело просто так кормить его деньгами и смотреть, как умирает украинский народ по его вине», - подчеркнул парламентарий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита альянса в Гааге 24-25 июня, потому что с ним за одним столом не захотели сидеть США, Турция, Словакия и Венгрия.

При этом, по данным СМИ, организаторы саммита НАТО постарались во время церемонии фотографирования поставить Владимира Зеленского как можно дальше от президента США Дональда Трампа.