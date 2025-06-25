В Кремле оценили возможность эскалации между Азербайджаном и Арменией после слов Алиева

Россия надеется, что эскалации между Азербайджаном и Арменией после обвинений азербайджанского президента Ильхама Алиева в адрес Еревана не будет.

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Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что этого не произойдет. Страны очень близки к завершению работы над договором, и мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности и безопасности в регионе <...> Мы готовы сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о возможной эскалации между странами на фоне слов Алиева и отсутствия мирного договора.

Накануне азербайджанский президент заявил, что Армения является «государством-военным преступником».

По его словам, Ереван совершал агрессивные действия против гражданской инфраструктуры и мирного населения Азербайджана.

В декабре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова отозвать иски в международных судах против Баку после подписания мирного соглашения.