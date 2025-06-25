В России высказались об отношениях с Сербией после передачи оружия Украине

Отношения России и Сербии останутся братскими, несмотря на шаги, которые Белград может быть вынужден предпринимать под давлением стран Евросоюза и НАТО, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Так он отреагировал на сообщения о том, что Сербия поставляет оружие Украине.

«Наши отношения традиционно являются братскими. У наших народов большая общая история, и именно такие вещи закладывают фундамент на многие столетия вперед, — сказал депутат. — Народы России и Сербии и сегодня остаются братскими, несмотря на многие препятствия во взаимоотношениях».

Одним из главных препятствий Новиков назвал то, что Сербия находится в окружении стран НАТО и Европейского союза, что не может не влиять на действия страны. Тем не менее, политик убежден, что потенциал взаимодействия Москвы и Белграда велик, несмотря на все сложности.

В СВР отреагировали на обещание Сербии не поставлять оружие ВСУ

«Этот потенциал используется вопреки всем неблагоприятным условиям. И наступят времена, когда мы сможем реализовывать его более широко», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия верит заявлением президента Сербии Александра Вучича о прекращении Белградом поставок оружия Украине. Он добавил, что Москва не станет это проверять.