В Совфеде объяснили утечки в СМИ США относительно ударов по Ирану

Публикации телеканала CNN и газеты The New York Times о том, что удары США по ядерным объектам Ирана не достигли цели, являются попыткой демократов и либеральных СМИ открыть новый фронт атак против президента Дональда Трампа. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Он также напомнил о публикации Трампа о том, что СNN и New York Times пытаются дискредитировать удары США по Ирану.

«Демократы и либеральные СМИ открыли новый фронт атак на Трампа: разоблачают «неэффективность» его решений и действий», — написал Пушков.

До этого CNN и The New York Times со ссылкой на доклада разведывательного управления минобороны США сообщили, что американские удары по целям в Натанзе, Фордо и Исфахане не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана. По данным разведки, программа лишь замедлилась на несколько месяцев, но не остановилась.

В докладе отмечается, что Иран заранее переместил часть оборудования и запасов обогащенного урана. Удары затронули инфраструктуру, но не повредили глубинные подземные комплексы. Эти оценки идут вразрез с заявлениями Трампа, сделанными сразу после операции о том, что ядерные мощности Ирана якобы были «полностью уничтожены».