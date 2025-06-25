Сенатор заявила о расколе среди участников НАТО

Вашингтон «переваливает на плечи европейских союзников заботы» о спасении Украины, заявила ТАСС сенатор Наталья Никонорова.

«Плечи Парижа и Берлина в данном случае могут пострадать больше всего», — сказала она, задавшись вопросом, «по силам ли в принципе тянуть эту ношу европейским странам».

При этом сенатор подчеркнула, что не стоит недооценивать блок, потому что «текущая ситуация свидетельствует не о его ослаблении как структуры, а о снижении единства позиций между участниками».

Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал личную переписку с генсеком НАТО Марком Рютте, который заверил главу Белого дома, что им удалось добиться увеличения расходов на оборону до пяти процентов ВВП.