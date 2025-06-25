В Кремле подтвердили участие России в июльском саммите БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Россия обязательно примет участие в июльском саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро.

По его словам, развитие объединения БРИКС и участие в его работе остаются одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Москвы.

На прошлой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщил, что Владимир Путин примет участие в предстоящем саммите БРИКС в Бразилии, который пройдет 6–7 июля.

Этим утром стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро 6–7 июля, впервые пропустив встречу на уровне глав государств. Как пишет South China Morning Post, в Пекине сослались на сложности с графиком лидера КНР. Китайскую делегацию, как ожидается, возглавит премьер госсовета КНР Ли Цян. При этом эту информацию еще не подтвердили на официальном уровне.

В Бразилии не скрывают разочарования: ранее президент Лула да Силва дважды встречался с Си и надеялся на ответный визит.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января 2025 года. В 2024 году объединение возглавляла Россия, ключевым событием в период председательства РФ стал саммит в Казани, который прошел 22–24 октября прошлого года.