В Госдуме призвали исключить использование WhatsApp в госсекторе

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предложил исключить использование мессенджера WhatsApp* и других западных мессенджеров в контуре госуправления, госсектора и критической инфраструктуры страны.

По его словам, формально мессенджер принадлежит компании Meta**, что уже давно должно было стать причиной для ограничений со стороны российских госорганов.

«Нашей стране давно пора перейти от разговоров к действиям и последовательно исключать использование WhatsApp* и других западных мессенджеров в контуре госуправления, госсектора и критической инфраструктуры», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее Гостелевидение Ирана призвало сограждан удалить WhatsApp* со своих устройств.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.