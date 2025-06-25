Россия представила обновленную редакцию резолюции по Ирану

Россия вместе с КНР и Пакистаном представила в Совет безопасности (СБ) ООН обновленную с учетом развития событий редакцию проекта резолюции по Ирану, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы предложили коллегам по совету обновленную с учетом развития событий редакцию, которая нацелена на то, чтобы обеспечить устойчивый характер прекращения огня», — заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Стороны конфликта уже 10 дней обмениваются ракетными ударами. 22 июня в конфликт вступили США. Они атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ряд стран готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.