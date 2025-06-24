В Кремле раскрыли подробности общения Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об общении Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

Песков раскрыл подробности отношений Путина и Лукашенко и отметил, что лидеры двух стран общаются регулярно.

«Путин с Лукашенко общаются более чем часто, постоянно. И у них могут быть и телефонные контакты, о чем мы вас проинформируем. И на днях они встретятся лично», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Лукашенко приготовил «президентский» подарок Путину. Президент Белоруссии выбрал презент из продукции предприятия «Молочный мир». Видео с белорусским лидером опубликовал Telegram-канал его пресс-службы «Пул первого».

На кадрах Лукашенко в ходе визита на предприятие показывают головку сыра под названием «Президентский». Он говорит представителю «Молочного мира»: «Нарисуй тут Кремль — и я ему подарю, в конце месяца приедет».