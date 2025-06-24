Путин засекретил данные, раскрывающие тактику внешней политики России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отнёс к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики страны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, сведения, содержащие гостайну, дополнены пунктом «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT ранее рассказал, в каком случае может быть предъявлено обвинение в госизмене.