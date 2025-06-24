Путин засекретил данные, раскрывающие тактику внешней политики России

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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отнёс к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики страны.

Путин засекретил данные, раскрывающие тактику внешней политики России
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, сведения, содержащие гостайну, дополнены пунктом «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT ранее рассказал, в каком случае может быть предъявлено обвинение в госизмене.