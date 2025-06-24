Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка, который предусматривает в том числе размещение вывесок и надписей только на русском.

Изменения внесены в ряд федеральных законов. Так, закон "О защите прав потребителей" дополнен статьей об информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, которая не является рекламой и размещается на вывесках при осуществлении торговли и обслуживания. Такая информация, согласно документу, должна быть представлена на русском языке. Дополнительно могут быть использованы государственные языки республик или другие языки народов России, однако информация на этих языках должна быть идентична информации на русском языке.

По усмотрению изготовителя или продавца эта информация может быть написана на иностранных языках, но с условием размещения так же и на русском. Уточняется, что информация на обоих языках должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и иметь одинаковые цвета, типы и размеры шрифта. При этом такие положения не распространяются на фирменные названия и товарные знаки.

Также изменения внесены в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ". Теперь названия объектов капстроительства, которые застройщик планирует использовать в рекламе, должны быть выполнены только с использованием кириллицы. При этом действие этих положений не коснется названий объектов, введенных в эксплуатацию до дня вступления данного закона в силу.

Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года.

5 июня Путин провел совет по поддержке русского языка, в ходе которого в том числе призывал активнее популяризировать его на исторических землях РФ и избавляться от вульгарных заимствований. Президент России также подчеркивал необходимость использования в общественном пространстве кириллицы, а не "каши из латиницы и других символов".