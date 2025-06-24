Путин подписал закон о заморозке имущества причастных к диверсиям

Действующая при Росфинмониторинге межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма получит полномочия блокировать денежные средства или иное имущество организаций и физических лиц, если есть достаточные основания подозревать их в причастности к диверсионной деятельности. Такие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов подписал президент России Владимир Путин.

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Ранее замораживать деньги и имущество можно было только в целях противодействия финансированию терроризма. Теперь меры по блокировке денежных средств или иного имущества будут применяться не только к организациям и гражданам, которые имеют отношение к террористической деятельности, но и к тем, кто причастен к подготовке и совершению диверсий.

Повышение антидиверсионной защищенности объектов жизнеобеспечения населения, организаций ОПК, атомного энергопромышленного комплекса, ТЭК, объектов транспортной инфраструктуры, а также других критически важных и потенциально опасных объектов - одна из приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности, отмечал ранее один из инициаторов поправок, сенатор Александр Шендерюк-Жидков.