«Не стал хорошим парнем»: В Госдуме объяснили отношение Трампа к Ирану

Иран, в отличие от КНДР, не стал для президента США Дональда Трампа «хорошим парнем», так как не имеет ядерного оружия и не может себя защитить. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Михаил Делягин.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана были уничтожены. После ответной атаки Ирана по американской военной базе в Катаре лидер США заметил, что это был «очень слабый» удар.

Депутат Госдумы Михаил Делягин обратил внимание, что Северная Корея смогла стать «хорошим парнем» для Дональда Трампа только после того, как продемонстрировала готовность к самозащите.

«Почему руководство Ирана не стало для США «хорошим парнем»? Потому что у него нет атомной бомбы. Другой причины нет. Они не могут себя защитить», - пояснил парламентарий.

При этом он обратил внимание на то, что даже в том случае, если бы у Тегерана было ядерное оружие, он не применил бы его по Израилю, так как там находится множество мусульманских святынь. И в Тель-Авиве об этом «знают лучше всех», уверен Делягин.

«Но об этом весь Запад тактично умалчивает, начиная с руководства Израиля, которое разжигает истерику по поводу не существующей [у Тегерана] атомной бомбы», - констатировал он.

Ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул, что Тегеран является «добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия».