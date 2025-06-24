В Совфеде высказались о смерти российских военных в ходе мятежа Пригожина

Поведение и заявления владельца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что ему удалось «кого-то взбодрить» в ходе мятежа были циничными. Об этом заявил член Совфеда Владимир Джабаров в Telegram.

По словам политика, такие высказывания Пригожина были недопустимы после смерти российских военных, пытавшихся пресечь действия мятежника.

Он подчеркнул, что у этих бойцов «были жены, матери, отцы, сестры, дети».

«Кроме того, мятеж был ударом в спину добровольцам, мобилизованным, контрактникам, самим бойцам ЧВК "Вагнер"», — высказался сенатор.

Известно, что жертвами мятежа 2023 года стали не менее десяти военнослужащих, в частности — экипаж сбитого вагнеровцами самолета Ил-22.