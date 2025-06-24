В России призвали ШОС разморозить отношения с Афганистаном

Россия пришла к выводу о необходимости восстановления отношений между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Афганистаном. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов во время выступления на открытии встречи секретарей Совбезов стран ШОС в Пекине, передает РИА Новости.

Венедиктов подчеркнул, что в настоящее время взаимодействие с Афганистаном осуществляется через различные региональные платформы, такие как «Московский формат консультаций» и «Механизм стран соседей». По его словам, многие страны ШОС активно развивают двусторонние отношения с Афганистаном. Заместитель секретаря Совета безопасности отметил, что в России снят запрет на деятельность движения «Талибан». Это может способствовать установлению полноценного сотрудничества между Москвой и Кабулом, считает он.

В начале августа 2021 года радикальное исламистское движение «Талибан» начало наступление на правительственные силы Афганистана. К 15 августа талибы захватили Кабул, а на следующий день объявили о завершении войны.

В течение двух недель проводилась активная эвакуация граждан западных стран и местных жителей, сотрудничавших с ними. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, завершив свое почти 20-летнее присутствие в Афганистане. С тех пор власть в стране перешла к талибам.